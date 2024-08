Türkiye’de düşen alım gücüne karşın artan et fiyatları, et tüketimini zorlaştırıyor. Kırmızı et fiyatları son dakika gelişmesinde ise düşen et fiyatları tüm dikkatleri çekti. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kırmızı et fiyatlarının Türkiye genelinde düşüşe geçtiği görüldü. Yaklaşık 15 TL’lik bir düşüş yapılan fiyatlarda dana ve kuzu olarak bölge bölge tüm fiyatlar açıklandı.

İşte Kırmızı Et Fiyatları Son Dakika

Kırmızı et fiyatları son dakika gelişmesine göre bölge bölge önemli değişimler yaşandı. Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi et fiyatları geçtiğimiz haftaya göre düştü. Düşüşler az bir oran olsa da et fiyatlarının gerilemeye başlaması, sektör tarafından olumlu karşılandı. Bir önceki aya göre maksimum düşüş 11,80 TL olarak kaydedildi.