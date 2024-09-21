Yüksek enflasyon, düşük kalan maaşlar ve hayat pahalılığı vatandaşların kredi kartı kullanımını arttırdı. Kredi kartı borçları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken konuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için yeni düzenlemeler ile esnek bir ödeme imkanı sağlanacak. 43 milyar TL’yi aşan bireysel kredi kartı borçları için düzenleme ile mevcut borçların daha kolay ödenmesi sağlanacak.

Kredi Kartı Borçlarına 3 Ödeme Kolaylığı

Kredi kartı borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düşen kişiler için yeni düzenleme yapılacak. Hükümete yakın kaynaklarda yer alan haberlere göre yeni düzenlemede borçluların mevcut imkanları gözetilecek. Daha uzun vadeli, daha düşük taksitlerle ödeme imkanı sağlayacak bankalar için önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak.

3 farklı esnek ödeme seçeneğini sunacak hükümetin bu konudaki planları net olarak açıklanmadı. Ancak hedefin esnek ödeme ile borçların kapatılması oldu. Bankalar da ödenmeyen borçlar nedeniyle zorlu bir süreç yaşarken konuyla ilgili sıcak bir gündem yaşanıyor.