Üniversiteye başlayan öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayabilmesi adına kredi hakkı tanınıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Türkiye’de başvuran tüm öğrencilere tanınan aylık kredi, eğitim dönemi boyunca devam ediyor ve mezuniyet sonrasında da kredinin geri ödemelerine başlanıyor.

Türkiye’de her yıl milyonlarca öğrencinin yararlandığı kredilerde üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için de başvurular dönem öncesinde alınmıştır. Başvuru yapan ve krediden yararlanmak isteyen öğrenciler ilk ödemelerini almaya başladı. Bununla birlikte geç başvuru yapan ve bu ay ilk defa kredi ödemesi alacak olan öğrenciler, kredi ödemelerinin ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. 2025 yılında zamlı bir şekilde ödenecek olan krediler ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar…

KYK Kredi Ne Zaman Yatıyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler belirli bir takvim dahilinde yapılıyor. Bu kapsamda ise T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre ödemenin yapıldığı unutulmamalı. Kredi alan öğrencilerin sayı olarak çok fazla olması nedeniyle yoğunluğun oluşmaması adına T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre düzenleme yapıldı. Bu nedenle de öğrenciler artık T.C. kimlik numarasına göre ödeme günü ne zamansa o gün itibarıyla bankamatiklerden kredilerini çekebiliyor.

Her ayın 6 ve 10 günleri arasında yapılan ödemeler tüm öğrenciler için ayın 10’una kadar hesaplara yatmış oluyor. Böylece kredi alan öğrenciler için süreç kolaylaştırılmış oluyor. KYK tarafından yapılan açıklamalarda burs ve kredi ödemeleri ile ilgili şu ifadelere yer verilmektedir: “Burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan Ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.”

KYK 2025 Kredileri Kaç Para Yatacak?

Kredi alan öğrencilerin ödemeleri eğitim durumlarına göre değişiyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı eğitim kademelerinde bulunan öğrencilere ödemelerinde bu eğitim kademe farkları gözetiliyor. Bu bakımdan 2025 yılı itibariyle mevcut ödemeler artacak. 2025 yılında ödenecek ücretler henüz resmiyeti kazanmamış olsa da mevcut rakamların %40 oranında arttırılması bekleniyor.

Bu kapsamda ön lisans ve lisans öğrencileri için ödenen aylık 2.000 lira, yüksek lisans öğrencileri için ödenen aylık 4.000 lira ve doktora öğrencileri için ödenen aylık 6.000 lira 2025 yılında %40 oranında arttırılacak ve öğrenciler bu tutarlar üzerinden kredilerini almaya devam edebilecek