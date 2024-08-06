Türkiye bugüne vergi şokuyla yaşadı. Son dönemlerde popülerlik kazanan Temu ve Aliexpress gibi sitelerden alışveriş yapanlar için şartlar çok daha zorlaştı. Öyle ki gümrükte vergiye tabi tutulacak alışveriş limitleri düşürüldüğü gibi ek vergiler getirildi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeler sonrasında yurt dışından yapılacak alışverişlerin büyük oranda azalması bekleniyor.

Ek Gümrük Vergisi Ne Kadar Oldu?

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar başlığı ile resmiyet kazanan düzenlemede vergiye tabi alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düştü. Ek gümrük vergisinde ise ürünün satın alındığı yere göre ek ödeme yapılacak.

Ek Gümrük Vergisi Oranları

Gümrük üzerinden getirilen ürünlere gelen ek gümrük vergisinde oranlar ve şartlar şöyle;

Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

ÖTV kanununa ekli listede yer alan eşya olması halinde ilave yüzde 20

Ek Gümrük Vergisi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeler 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu kapsamda 21 Ağustos 2024 tarihi itibariyle yeni düzenlemeler yürürlükte olacak.