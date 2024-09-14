Son haftalarda sigaralara gelen zamların ardından hükümetten konuyla ilgili düzenleme geldi. Sigaranın enflasyon üzerindeki baskının azaltılması adına atılan bu adımda, nispi vergide düşüşe gidildi. Bunun yerine maktu vergi arttırıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İşte Sigaradaki Vergi Düzenlemesinden Detaylar

Yapılan düzenlemeler sonrasında sigaradaki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57’den yüzde 53,5’e düşürüldü. Bunun yerine paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

Bu değişikliğin bütçe için herhangi bir değişiklik yaratmayacağı belirtilirken vergiler üzerinden bir dengelemeye gidildiği belirtildi. Sigaranın çarpan katsayısı düzenleme sonrasında 5,17’den 4,38’e indirildi.