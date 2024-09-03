Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen açıklamayı yaptı. TÜİK Ağustos Ayı enflasyon raporu ile beklentilerin dahi altına düşüldüğünü duyururken durum Türkiye’de gündem oldu. Peki Ağustos ayı enflasyonu ne kadar oldu? Ocak 2025 zammı öncesinde son rakamlar neler?

Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında yüzde 3,23 oranında artarken bir önceki yıla göre yüzde 61,78 artmıştı. Bu artı sonrasında Ağustos ayı enflasyon rakamları çok daha merak edilmeye başlandı. Resmi rakamlar öncesinde TÜFE’nin aylık yüzde 2,64, yıllık bazda ise yüzde 52,20 beklentilerini paylaşmıştı. Bugün ise beklentilerin altında bir rakam açıklandı.

İşte TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Oranı

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2,47’ye gerilerken yıllık bazda yüzde 51,97 oldu. Yıllık çekirdek enflasyonda ise yüzde 60,23’ten yüzde 51,56’ya gerileme yaşandı. Hem aylık hem de yıllık bazda ekonomistlerin beklentilerinin altında kalan yeni oranlar enflasyon için hesaplamaların yeniden yapılmasına neden olacak.

Yeni dönemde en çok fiyat artışı yaşanan harcama grubu eğitim oldu. Ağustos ayı itibariyle bu alandaki fiyatlarda yüzde 11,34 oranında artış kaydedildi. Bir sonraki artış ise konutlarda görüldü.