İkinci otomobil satışına yönelik yapılması planlanan düzenleme için Ticaret Bakanlığı’ndan yeni açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında yeni düzenleme için bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi. Ancak resmi açıklamada dikkat çeken detay galeri sayıları oldu. Gündeme gelen haberlerde 90 bine yakın galerinin resmi olarak kayıtlara geçirileceği belirtilirken Türkiye’deki galeri sayısına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.

Türkiye’de 37.504 Galeri Var

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de resmi olarak 37.504 galeri bulunuyor. Galerilerin illere göre dağılımında ise ön plana İstanbul çıkıyor. En çok galerinin yer aldığı İstanbul’a karşın olarak Türkiye’de hiç galerinin olmadığı bir ilin de bulunduğu görüldü. 80 ilde en az 1 tane galeri olurken bu ilde hiç galerinin yer almaması ise farklı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Türkiye’de Galeri Olmayan İl Ortaya Çıktı

Türkiye’de galeri olmayan il Tunceli olarak açıklandı. Tunceli’de hiç galeri olmazken araç sahibi olmak isteyenlerin ilan sitelerini takip ettiği ya da şehir dışındaki yerleri değerlendirdiği belirtildi. Düşük bir yüzölçümüne sahip olan ilde vatandaşların yarıya yakının köylerde yaşaması da bunda etkili oldu. 2020 yılı itibariyle resmi düzenlemelerin getirildiği galerici sektöründe yetki belgesine sahip olmayan işletmeler araç alım ve satım yapamıyor. Ayrıca vatandaşlara da yıl içerisinde araç alımlarında sınırlama getirilmesi kayıtsız araç alım ve satımların önüne geçilmesini sağlamış durumda.

Türkiye’ye 2025 itibariyle getirilmesi planlanan düzenlemelerde araç alım ve satım işlemleri tamamen e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Araçların ilanlarını yetkili galeriler aracılığı ile açabilecek kişiler, yetkisiz kişiler ile çalışmayacak.

En Fazla Galeri İstanbul’da

Galerilerle ilgili istatistiki verilerde İstanbul’da 5774 galerinin yer aldığı belirtildi. İşletme başına düşen araç sayısı 936 olurken İstanbul’u takip eden diğer iller ve galeri sayıları şöyle oldu;