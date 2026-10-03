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Memura yılda iki defa asgari ücret tutarında ikramiye teklifi: TBMM’ye geldi

TBMM'ye milyonlarca memuru ilgilendiren bir yasa teklifi gelirken; teklifin kabul edilmesi halinde memurlara yılda en az iki defa asgari ücret tutarında ikramiye verilecek.

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Eklenme 03.10.2026 - 09:13

Milyonlarca memur, yeni yılda maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ederken, Meclis’e ise memurlara iki defa ikramiye verilmesine yönelik bir kanun teklifi sunuldu. Buna göre memurlara yılda iki defa asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi öngörülüyor.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Teklifin gerekçesi olarak memurların kamu hizmetlerinin devamlılığını tesis etmek için fedakâr bir şekilde görev yaptığı, fakat yükselen yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler karşısında dinlenme, tatil ve sosyal hayata katılım olanaklarının her geçen gün azaldığı belirtildi.

MALİ DESTEK MEKANİZMALARINA İHTİYAÇ VURGUSU

Anayasa’nın 50. maddesi doğrultusunda dinlenme hakkının çalışanların temel hakları arasında yer aldığı ve bu hakkın fiilen kullanılabilmesi amacıyla mali destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğu ifade edildi.

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Ayrıca teklif kapsamında şu ifadelere yer verildi:

“Devlet memurlarına yılda iki defa her biri asgari ücret kadar tatil ikramiyesi verilmesi memurların sosyal refahını iyileştirecek, çalışma motivasyonunu artıracak ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu yansıyacaktır.”

DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik öngören teklifte şu ifadelere yer verildi:

“Bu kanunun 4. maddesinin (A) ve (B) fıkraları doğrultusunda istihdam edilen memurlara her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa tatil ikramiyesi ödenir.

Her bir tatil ikramiyesi tutarı ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarındadır. Bu madde gereğince gerçekleştirilecek ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulamaz, haczedilemez ve 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince prime esas kazanca dahil edilemez. Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.”

TEKLİFİ KİM VERDİ

Söz konusu teklifi, Yeni Parti Milletvekili Ayhan Barut’un verdiği öğrenilirken, teklifin Meclis’e sunulduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletildiği öğrenildi.

Teklifin burada görüşülmesinin ardından memurlara yılda iki defa ikramiye verilip verilmemesinin karara bağlanması bekleniyor.

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