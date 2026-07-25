İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: 1 Ağustos’tan itibaren her şey değişiyor

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İnternet ortamından alışveriş yapan milyonlarca vatandaşın tüketici haklarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi düzenleme, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile beraber dijital pazarlama ve çevrim içi alışveriş süreçlerinde kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Yapay zeka destekli reklamlar açıkça belirtilecek

E-ticaret sektöründe giderek daha yaygın olmaya başlayan yapay zeka destekli reklamlar da düzenlemelerde nasibini alacak. Buna göre, yapay zeka ile hazırlanan reklamlarda, bu durumun tüketiciye açık ve anlaşılır şekilde beyan edilmesi zorunlu hale getirilecek.

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Hedefli reklamlara yönelik denetimler artacak

Kişisel veriler ve çevrim içi davranışların analiz edilmesiyle belirli kullanıcılara yönelik gösterilen hedefli reklam uygulamalarında şeffaflık ve yanıltıcı olmama şartlarına titizlikle dikkat edilecek.

İndirim kampanyalarında yeni dönem başlayacak

İndirim veya farklı avantajlar sunan fakat bunları belirli koşullara bağlayan kampanyalar artık indirimli satış reklamlarını kapsayan hükümlere göre değerlendirilecek. Yani indirimli satışlarda kampanyanın başlamasından önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük satış fiyatı esas alınacak.

Influencerlar için reklam zorunluluğu

Sosyal medya hesapları üzerinden ücret, hediye ürün, indirim veya bir başka menfaat karşılığında yapılan tanıtımların reklam niteliği taşıdığı açık şekilde belirtilecek. Dolayısıyla paylaşımlarda ‘’reklam’’ veya ‘’tanıtım’’ ibarelerinin kullanılması zorunlu olacak.

Yasaklı reklamların kapsamı arttı

Yeni düzenleme kapsamında falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlere yönelik reklamlarla beraber yasa dışı bahis, kumar veya yasa dışı şans oyunlarını kapsayan tanıtımlarda da daha kapsamlı reklam yasağı hayata geçirilecek.

Şikayet sürecindeki işlem süresi kısaltılacak

Tüketici değerlendirmeleri yayımlanmadan önce satıcı veya hizmet sağlayıcıya tanınan yanıt süresi de 72 saatten 48 saate indirildi. Bu süre içinde yanıt vermeyen satıcılar hakkında tüketici değerlendirmeleri doğrudan yayımlanabilecek.