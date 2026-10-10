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Emekli maaşını arttırmanın yolları ortaya çıktı: Bordroya dikkat!

Emekli maaşını arttırmak için gerçek ücretin SGK'ya bildirilmesi, yüksek kazanç üzerinden daha uzun süre prim ödenmesi ve emeklilik koşullarının doğru hesaplanması gerekiyor.

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Eklenme 10.10.2026 - 11:35

Emekli maaşını yükseltmek isteyenlerin yüksek kazanç üzerinden prim ödemesinin ve çalışma sürelerini arttırmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, emekli aylığını arttırmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken konular ve kısmi emeklilik şartları belli oldu.

KISA SÜRE YÜKSEK PRİM ÖDEMEK ESKİSİ GİBİ ETKİLİ DEĞİL

Emekli maaşı hesaplanırken, 2000 yılından sonraki çalışmalar için son 10 yılın yanı sıra, tüm iş yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iletilen prime esas kazançlar göz önünde bulundurulurken, emekliliğin yaklaştığı süreçte kısa süreliğine yüksek prim ödemek eskiden olduğu gibi aynı etkiyi yaratmıyor.

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EKSİK GÖSTERİLEN KAZANÇLAR MAAŞLARI DÜŞÜRÜYOR

Bordrodaki kazancın eksik gösterilmesi emekli maaşının düşmesine yol açarken, çalışanların gerçek ücretlerinin SGK’ya iletilmesi gerekiyor. Patronun eksik bildirim yapması halinde işçiler işten ayrılmasının ardından kanıtlarla dava açarak eksik kazançlarının düzeltilmesini isteyebiliyor.

ABO’YA DİKKAT

Emekli maaşını arttıran aylık bağlama oranı (ABO), emekli maaşını arttıran bir diğer etken olurken, prim gününün ve yüksek kazanç üzerinden prim ödenen çalışma süresinin artması emekli maaşını arttırsa da, yüksek tutarlı borçlanma yapmak her zaman avantajlı olmuyor.

PRİM GÜNÜ ŞARTI

İlk sigorta girişi 2000 yılı sonrasında olan kişilerde normal emeklilik için 4A kapsamında 7 bin 200, 4B kapsamında 9 bin prim günü şartı aranırken, kısmi emeklilikte ise koşullar sigorta başlangıcına göre farklılık gösteriyor.

Örneğin 2013’te SSK’lı çalışmaya başlayan kişiler 5 bin 100 prim günüyle kısmi emeklilik imkanından faydalanırken, bunun için son 1260 günlük sürenin 4A kapsamında geçirilmesi şartı aranıyor.

MAAŞIN ARTIRILMASI İÇİN TEK YOL

Buna göre, emekli maaşını arttırmak isteyenler için tek yol gerçek kazancın SGK’ya bildirilmesi ve mümkün olan en kısa sürede yüksek kazanç üzerinden prim ödenmesi.

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