Varta hangi ülkenin malı? Varta neden iflas ediyor?

Dünyanın en bilinen batarya ve pil üreticilerinden Varta, uzun süredir boğuştuğu finansal krizden çıkamadığı için iflas yoluna gitti. Almanya’da mahkemeye başvuran sanayi devi, operasyonel varlığını koruyarak borçlarını öz yönetim modeli altında yapılandırmayı amaçlıyor. Şirketin başvurusu holding bünyesindeki Varta AG, Varta Storage GmbH, Varta Microbattery GmbH ve Varta Micro Production GmbH gibi alt şirketleri de kapsıyor kapsıyor.

Varta kökeni neresi?

İflas kararının duyurulması sonrasında “Varta hangi ülkenin malı?” sorusu gündeme geldi. Varta’nın kökeni Almanya. Temelleri 1887 senesinde Adolph Müller tarafından Hagen kentinde atılan marka, Almanya menşeli en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alıyor.

Tarih boyunca Alman mühendisliğinin vitrin isimlerinden biri olan şirket, 1890’lı yıllarda Fridtjof Nansen’in Kuzey Kutbu keşif gezisine güç sağlarken, 1969 yılında gerçekleşen insanlığın ilk Ay seyahatinde fotoğraf makinelerine enerji vererek tarihe adını kazımıştı. Şirket yakın tarihte geliştirdiği CoinPower adlı düğme piller ile sektörde yeni bir dönem başlatmıştı. Bu piller sayesinde Apple ile iş birliği kuran şirket, 2017 yılında halka açılmış ve yüksek hisse değerlerine ulaşmış, yıllık ciro ise 900 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

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Varta’tan iflas başvurusu

Ancak tek bir ana müşteriye aşırı bağımlı kalınması felaketin başlangıcı oldu. Teknoloji devi Apple’ın tedarik rotasını Çinli üreticilere çevirmesi ve Varta ile olan anlaşmasını sonlandırması, Varta’yı ekonomik bir çöküle itti. Nördlingen’deki üretim tesisi kapatıldı ve 350 çalışanın işine son verildi.

Mahkemeye yapılan başvuru şirket faaliyetlerinin aniden duracağı anlamına gelmiyor; mevcut yönetim kurulu mahkeme denetiminde borçları yeniden organize edecek ve çalışanların maaşları ödenmeye devam edecek. Ancak bu süreçte ekonomik çıkmaz çözülemezse 139 yıllık şirket sürecin sonuna gelecek. Zira gelen ilk bilgilerde şirket ortaklarının acil nakit çözümüne yanaşmadığı ve şirketin masasında alt şirketler dahil tüm şirketin satışının gündemde olduğu konuşuluyor.