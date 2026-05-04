Emekli Zammı Ne Kadar Olacak? 4 Aylık Oran Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde alacağı 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 oldu.

Yılın ilk dört ayında enflasyon oranları sırasıyla; Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94 ve Nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Bu verilerin toplamı, emekli maaş zammı için esas alınan kümülatif oranı oluşturdu.

Emekli maaş zamları, yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre kesinleşiyor. Bu nedenle Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamları da Temmuz zammının nihai oranını belirleyecek.

Memur ve Emekli Maaşları Zam Oranı

Memur ve memur emeklileri için farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. Memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam alacak. Buna ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Nisan itibarıyla oluşan enflasyon farkı yüzde 10,5 seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında yapılacak maaş artışının kesin oranı, önümüzdeki iki ayın enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.