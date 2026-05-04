Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Erdoğan Bugün Açıklayacak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin iki haftalık aranın ardından bugün yeniden toplanması beklenirken, gündemde faili meçhul dosyalar ve “terörsüz Türkiye” sürecinin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe’de toplanacak. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin mercek altına alınması beklenirken, ayrıca milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da netlik kazanacak.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin kabinenin ana gündem maddeleri arasında yer aldığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin ardından sürecin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmişti. AK Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, önümüzdeki dönemde bu sürece ilişkin yasal adımların atılması beklenirken, doğrulama ve teyit mekanizmalarına yönelik çalışmaların da kabinede ele alınacağı düşünülüyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Öte yandan, dış politikadaki gelişmeler de kabinede masaya yatırılacak. Bu kapsamda Gazze’deki insani durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı’nın faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar da kabinede ele alınacak konular arasında yer alırken, ekonomik başlıkta ise enflasyonla mücadele ve piyasalardaki son gelişmeler değerlendirilecek.

Son olarak milyonlarca vatandaşın merak ettiği Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusunun da kabinede yanıt bulması beklenirken, vatandaşlar tatilin 9 gün olmasını talep ediyor. Bu kapsamda alınacak kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.