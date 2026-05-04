Survivor Bayhan Kanlar İçinde Kaldı! Acun Ilıcalı’dan Korkutan Açıklama!

Survivor’ın yeni bölümü için yayımlanan fragmanda Bayhan’ın kanlar içinde yerde kaldığı görülürken, Acun Ilıcalı’nın açıklaması ise endişe yarattı. Bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı ve acilen hastaneye götürüldüğü yer alıyor.

Fragmandaki görüntüler sosyal medyada gündem olurken, Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin tedirgin edici ifadeler kullandı. Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Hepimizi korkuttu” dedi.

NOBRE’DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Survivor’ın diğer yarışmacılarından Nobre ise yaşanan olaya ilişkin, “Bayhan bir anda yere düştü, hiç gücü yoktu. Ben çok korktum, her yer kan oldu” sözlerini kullandı. Bu gelişmeler izleyenlerde büyük panik yarattı.

Bayhan’a ne olduğu ve güncel sağlık durumunun, yayınlanacak yeni bölümle birlikte netlik kazanması bekleniyor.