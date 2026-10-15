Emeklilik borçlanmasında son 2,5 ay: Başvuru tarihine göre 75 bin TL fark çıkabilir

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Yeni asgari ücretin zamlanmasıyla beraber askerlik, doğum borçlanması ve Bağ-Kur ihyası maliyetlerinin de artacağı öngörülüyor. Bu yüzden yıl sonuna kadar başvuru yapan kişiler mevcut tutarlar üzerinden işlem yapabilecek. Fakat işlemlerini yeni yıla bırakanlar zamlı ödemelerden etkilenebilecek.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması bekleniyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 28,4 oranındaki enflasyon öngörüsüne göre yapılan hesaplamayla asgari ücretteki muhtemel artış borçlanma maliyetlerine de yansıyacak.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA 75 BİN TL FARK

Yapılan hesaplamalara göre 18 aylık askerlik borçlanması 267 bin 534 lira seviyesindeyken, yüzde 28,4 zam gelmesiyle bu tutarın 343 bin 512 liraya çıkacağı ve bu nedenle yeni yılda 75 bin 978 liralık farkın oluşacağı öngörülüyor.

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DOĞUM BORÇLANMASINDA BEKLENEN FARK 72 BİN TL

24 aylık doğum borçlanmasının ise 253 bin 556 liradan 325 bin 680 liraya çıkması beklenirken, bu durumda ise 72 bin 024 liraya kadar maliyet farkının oluşacağı tahmin ediliyor.

BAĞ-KUR İHYASINDA FARK 50 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Öte yandan, Bağ-Kurluların geçmişte ödenmeyen prim günlerini canlandırmak amacıyla yaptığı ihya işleminde bir yıllık maliyet 178 bin 356 lira olurken, aynı zam öngörüsüyle bu tutarın 229 bin 008 liraya çıkacağı ve böylece aradaki farkın 50 bin 652 lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

BORÇLANMA BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Borçlanma başvuruları, e-Devlet sisteminden ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il ve ilçe müdürlüklerinden yapılırken, başvuru ve ödeme şartları kişiye göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle işlem öncesinde güncel tutarların ve başvuru şartlarının netleştirilmesi gerekiyor.