SED desteği alanların beklediği haber: Aile Bakanlığı duyurdu

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Çocukların eğitim masraflarına katkı sunmak ve ailelerin yanında büyümelerine destek vermek için uygulanan SED programında ekim ayı ödemeleri yapılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise hak sahiplerine müjdeli haberi verdi.

TOPLAM 2 MİLYAR 233 MİLYON TL

İlgili sosyal yardım ödemesi kapsamında ekim ayı için toplam 2 milyar 233 milyon lira ödeme yapıldığını duyuran Bakan Göktaş, konuya yönelik yaptığı yazılı açıklamada, SED ödemesiyle çocukların sosyal gelişimlerine ve eğitim yaşamlarına katkı vermeyi hedeflediğini vurguladı.

Göktaş, ailelerin yanında büyüyen çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verdiklerini dikkat çekerek, bu hizmetin aile odaklı sosyal yardım projelerinin büyük bir parçası olduğunu kaydetti. Bu kapsamda, hak sahiplerine 11 bin 38 liralık ödemeler hesaplara yattı.

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ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE DESTEK

Bu ay kapsamında 2 milyar 233 milyon lira tutarında ödeme yapıldığının altını çizen Bakan Göktaş, destekle çocukların eğitim giderlerinin hafifletilmesi ve ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasının kolaylaştırılmasını hedeflendiğini açıkladı.

ÇOCUKLARIN AİLELERİN YANINDA YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Bakanlık, çocukların mümkün olduğunca ailelerin yanında ve alıştıkları sosyal çevrede yetişmesini temel alırken, SED desteğiyle çocukların aile ortamından uzaklaşmadan desteklenmesini sağlayan önemli bir sosyal yardım projesi olmasıyla dikkat çekiyor.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Çocukların bilgili, özgüvenli, eğitimli ve sağlıklı bireyler olmaları olarak yetişmeleri konusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, aile şefkati ve sıcaklığının çocukların gelişimindeki önemine değindi.

Göktaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ekim ayına yönelik toplam 2 milyar 233 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.”