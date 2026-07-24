Bu gece mazota zam gelecek mi? İşte akaryakıt zammında son durum!

Dünya genelinde ham petrol fiyatlarında yaşanan tırmanış, pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Orta Doğu’daki gerilimin devam etmesi, yukarı yönlü sert hareketleri tetikliyor. Sektörden gelen son bilgilere göre, yeni bir akaryakıt zammı daha geliyor. Bir zam daha bu akşam bekleniyor.

Motorine zam gelecek mi?

Edinilen bilgilere göre mazota bu akşam zam gelecek. Cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısı itibarıyla motorinin litre satış fiyatına tek kalemde tam 4,20 TL artış yapılacak. Gerçekleşecek dev zammın ardından motorinin litresi büyükşehirlerde 80 TL sınırını aşacak.

Günlerdir sosyal medyada ve internette gündem olan akaryakıt zam var mı veya mazota zam gelecek mi soruları bugün itibariyle netlik kazandı. Benzine zam mı gelecek sorusu için şu anda sektörde bir gelişme yaşanmazken motorin zammını takiben önümüzdeki günlerde benzin zammının da yapılabileceği tahmin ediliyor. 24 Temmuz itibarıyla şehirlerdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları Gece yarısı uygulanacak 4,20 TL’lik artış öncesinde 3 büyükşehirdeki mevcut akaryakıt litrelik satış fiyatları şöyle;

Haber Devam Ediyor

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 67,00 TL

Motorin: 74,28 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 66,35 TL

Motorin: 74,13 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara:

Benzin: 67,97 TL

Motorin: 75,40 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir: