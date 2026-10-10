Emekliye seyyanen zamda gözler Bakan Işıkhan’da: Açıklama geldi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarının memur maaşlarına seyyanen zam yapılması isteğini gündeme taşıdığı Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında sendika temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM TALEBİ

Görüşmede emeklilerin maaşlarına zam yapılması ve ekonomik şartların iyileştirilmesine ilişkin talepler dikkat çekerken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, emeklilerin yaşadığı problemlere ilişkin somut adımlar atılmadığını ifade etti.

SEYYANEN ZAM GÜNDEME GELDİ

Görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde toplantıların devam etmesinin anlamının sorgulandığını belirten Yalçın, memur emeklilerine doğrudan seyyanen zam yapılmasını ve maaşlarının görevdeki memurların maaşlarının en az yüzde 75’ine çıkarılmasını talep etti.

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Bu seviyenin yaklaşık 50 bin TL’ye tekabül ettiğine vurgu yapan Yalçın, düzenlemenin en kısa zamanda hayata geçirilmesini istedi.

“MEMURA YAPILAN EK ÖDEME EMEKLİYE DE YAPILSIN” TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, emeklilerin gelirlerinin arttırılması gerektiğini vurgularken, emeklilere ek zam ve refah payı verilmesini, çalışan memurlara yapılan ek ödemelerin emekli maaşlarına da yansıtılmasını istedi.

Aynı zamanda Kahveci, gelir vergisi dilimlerinden kaynaklanan problemlerin çözülmesi, bayram ikramiyelerine zam yapılması ve 3600 ek göstergeyle ilgili verilen sözün tutulması gerektiğini vurguladı.

BAKAN IŞIKHAN’DAN SEYYANEN ZAM AÇIKLAMASI

Öte yandan Bakan Işıkhan ise, sendikaların taleplerine cevap verirken, seyyanen zam konusunda herhangi bir tutar veya takvim açıklamadı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin tarafların görüş ve tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ortak akıl ve istişare yoluyla şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Işıkhan, toplantıda emeklilere seyyanen zam yapılmasına yönelik somut bir açıklama yapmadı.