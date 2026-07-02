HaberX
Anasayfa/Ekonomi/Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine otomatik zam düzenlemesi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine otomatik zam düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü, otoyol ve tünellerde geçiş ücretlerine yılda iki defa olmak üzere otomatik zam yapılmasının yapılabileceğini duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 02.07.2026 - 13:44
Güncellenme 02.07.2026 - 13:56
Haberi PAYLAŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde yeni bir fiyatlandırma sisteminin hayata geçirilebileceğini duyurdu.

Bakanlık kaynakları, geçiş ücretleri konusunda yap-işlet-devret modeliyle özel sektörce işletilen ve araç geçiş garantisi olan köprü ile tünellerin geçiş ücretlerinin her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa zamlanabileceğini açıkladı.

Haber Devam Ediyor
FIFA’dan Türk şirketine tarihi yetki: Dünya Kupası’nın resmi üreticisi oldu
Ekonomi
FIFA’dan Türk şirketine tarihi yetki: Dünya Kupası’nın resmi üreticisi oldu
FIFA, 2026 Dünya Kupası için özel lisanslı altın ve gümüş külçeleri üretmek için Türk şirket Nadir Metal Rafineri şirketiyle anlaştı. Şirket, Türk simgelerini taşıyan artırılmış gerçeklik destekli koleksiyonunu da dünya vitrinine çıkaracak.
Araç Muayene Ücretlerine Zam Geliyor!
Ekonomi
Araç Muayene Ücretlerine Zam Geliyor!
Artan hayat pahalılığı nedeniyle birçok kalemde zam yapılmaya devam edilirken, yeni yılla birlikte araç muayene ücretlerine de 900 liraya kadar zam gelebileceği öğrenildi. Araç sahiplerini ilgilendiren araç muayene ve egzoz emisyon ücretlerine yeni zamların yapılabileceği belirtildi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA YILDA BİR KERE Mİ ZAM GELECEK?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollara ise yılbaşında tek zam tarifesinin gelmesi bekleniyor.

KGM, Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde işletilen otoyol, köprü, tünel geçiş ücretlerini 1 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zam yaptığını duyururken, devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin yanı sıra, otoyolların geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

KÖPRÜ VE TÜNEL GEÇİŞ FİYATLARI ARTTI MI?

Bu kapsamda otomobil geçiş ücreti Avrasya Tüneli’nde 280 liradan 330 liraya, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde 995 liradan 1170 liraya ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 95 liradan 110 liraya çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu: Ev ve iş yerlerinde zam sınırı netleşti

19 saat önce
Ekonomi

Temmuz 2026 memur ve emekli zammı belli oldu! Meslek meslek zamlı maaşlar

19 saat önce
Ekonomi

Resmi Gazete’de yayınlandı: Akaryakıt ve Sigaraya ÖTV zammı yok

19 saat önce
Ekonomi

Haziran enflasyonu açıklandı: Milyonların beklediği veri belli oldu

19 saat önce
BYD
Ekonomi

Temmuz 2026 BYD fiyat listesi açıklandı! Tek modelde büyük indirim

1 gün önce
mtv
Ekonomi

MTV ödemelerinde banka kampanya ve taksitleri belli oldu

1 gün önce