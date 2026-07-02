Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine otomatik zam düzenlemesi

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı , köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde yeni bir fiyatlandırma sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu.

, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde yeni bir fiyatlandırma sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu. Geçiş ücretleri, yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve tünellerde her yıl ocak ve temmuz aylarında zamlanabilecekken, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen köprü ve otoyollara yılda bir zam yapılması bekleniyor.

(KGM) tarafından işletilen köprü ve otoyollara yılda bir zam yapılması bekleniyor. Son yapılan zamlarla birlikte, Avrasya Tüneli otomobil geçiş ücreti 330 liraya, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüleri 1170 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 110 liraya çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde yeni bir fiyatlandırma sisteminin hayata geçirilebileceğini duyurdu.

Bakanlık kaynakları, geçiş ücretleri konusunda yap-işlet-devret modeliyle özel sektörce işletilen ve araç geçiş garantisi olan köprü ile tünellerin geçiş ücretlerinin her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa zamlanabileceğini açıkladı.

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KÖPRÜ VE OTOYOLLARA YILDA BİR KERE Mİ ZAM GELECEK?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollara ise yılbaşında tek zam tarifesinin gelmesi bekleniyor.

KGM, Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde işletilen otoyol, köprü, tünel geçiş ücretlerini 1 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zam yaptığını duyururken, devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin yanı sıra, otoyolların geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

KÖPRÜ VE TÜNEL GEÇİŞ FİYATLARI ARTTI MI?

Bu kapsamda otomobil geçiş ücreti Avrasya Tüneli’nde 280 liradan 330 liraya, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde 995 liradan 1170 liraya ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 95 liradan 110 liraya çıkarıldı.