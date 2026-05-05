Faizsiz Evlilik Kredisi İçin Şartlar, Yaş Sınırı ve Başvuru Detayları Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan faizsiz evlilik kredisine ilişkin başvuru koşulları 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi. Uygulama, evlilik hazırlığındaki genç çiftlere maddi destek sağlanmasını amaçlıyor.

Güncel düzenlemeye göre kredi miktarı ve başvuru şartları, çiftlerin yaş durumuna ve ekonomik kriterlere göre değişiklik gösteriyor.

Kredi Tutarı Yaşa Göre Değişiyor

Yeni sistemde sağlanan destek tutarı yaş kriterine bağlı olarak farklılık gösteriyor:

Her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin TL’ye kadar kredi

Taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde 200 bin TL kredi desteği

Bu kapsamda verilen kredi için herhangi bir faiz uygulanmıyor ve geri ödeme planı belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. Açıklanan kriterler şu şekilde sıralanıyor:

18-29 yaş aralığında olmak

Taşınmaz (ev, arsa vb.) sahibi veya hissedarı olmamak

Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Daha önce aynı destek programından yararlanmamış olmak

Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

Bu şartları sağlayan çiftler başvuru sürecine dahil olabiliyor.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar:

e-Devlet Kapısı

Aile ve Gençlik Fonu’nun resmi internet adresi

üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

Başvurunun geçerli sayılması için her iki tarafın da sistemi üzerinden onay vermesi gerekiyor.

Geri Ödeme ve Ek Destek Uygulaması

Program kapsamında kredi için iki yıl geri ödemesiz dönem uygulanıyor. Ayrıca ödeme süreci içinde çocuk sahibi olunması durumunda ek bir düzenleme devreye giriyor. Buna göre ikinci çocuğun doğması halinde kalan borcun hibe edilmesine yönelik bir uygulama planlanıyor.