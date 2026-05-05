Devlet Bahçeli’nin Öcalan İçin Statü Önerisinin Ardından DEM Parti’den İlk Açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan için “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” önerisini gündeme getirmişti. Bu açıklamanın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak Bahçeli’ye destek verdi ve “Bahçeli’nin sözlerinin altına imza atıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bahçeli, yaptığı açıklamada PKK’nın silah bırakma sürecine yönelik olarak Öcalan’ın statüsü konusunun ele alınması gerektiğini belirtmiş, “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” adlı kapsamlı bir mekanizmanın kurulmasını teklif etmişti.

BAKIRHAN’DAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Tuncer Bakırhan ise bu açıklamalara destek vererek, “Sayın Erdoğan, gelin tarihi beraber yazalım.” ifadelerini kullandı.

Bakırhan’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “Bu etapta sürecin en önemli aktörlerinden Öcalan’ın hukuki durumunun açık ve net bir bağlama kavuşması son derece önemlidir. Fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve görüşme-iletişim olanaklarının geliştirilmesi, çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından zaruri bir etkendir. Kendisi ‘Benim tek sorunum problem çözmektir. Statüden kastettiğim şey çalışma şartlarına sahip olmamdır. Kişisel konfor değil, iletişimdir.’ diyor.

Sayın Bahçeli’nin ‘Öcalan’ın statüsü ne olacaktır?’ sorusu bu bağlamda son derece önemlidir. Bu soru ortada durmakta ve hâlen cevabını beklemektedir. Bugün Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamada ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi süreci sonuna götürenler tarih yazacaktır. Biz de diyoruz ki tarihi cesaret edenler yazar. Buyurun Sayın Erdoğan, tarihi beraber yazalım.”