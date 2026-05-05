Trump, İran Savaşı İçin Süre Verdi: ‘Birkaç Hafta Daha Sürecek’

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında başlayan İran’la savaşın üç hafta daha uzayabileceğini ifade ederek ABD güçlerinin bölgede İran’a ait sekiz küçük sürat teknesini vurduğunu açıkladı.

Trump, İran’la yaklaşık üç aydır devam eden savaşa yönelik önemli açıklamalar yaptı. Çatışmanın üç hafta daha devam edebileceğine vurgu yaparken ABD ordusunun bölgede İran’a ait sekiz sürat teknesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. İran’a yönelik operasyonların şu an için bitmediğine dikkat çeken Trump, savaşın bir ila üç hafta daha devam edeceğini belirtti. Daha önce de benzer süreler verdiği ve savaşın seyrine yönelik farklı açıklamalar yaptığı hatırlatıldı.

ÇATIŞMALAR GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ABD ile İran arasındaki savaşın özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştığı ifade edilirken bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırılar ve karşılıklı hamleler çatışmanın tırmanmasına neden oldu. Trump’ın açıklamalarının yanı sıra ABD ordusunun İran’a ait küçük deniz unsurlarını hedef aldığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre ABD güçleri bölgede birçok İran sürat teknesini hedef alarak etkisiz hale getirdi.

Öte yandan Trump’ın çatışmanın süresi ve seyrine yönelik farklı zamanlarda birbirinden farklı açıklamalar yapması, uluslararası kamuoyunda belirsizlik yaratmaya devam ettiği aktarıldı.