Fenerbahçe, Braxton Key’i renklerine bağladı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı , Braxton Key ile iki yıllık sözleşme imzalayarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflemektedir.

, ile iki yıllık sözleşme imzalayarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflemektedir. Braxton Key , NCAA'de Virginia Üniversitesi ile 2019 yılında şampiyonluk kazanmış ve profesyonel kariyerine NBA G-League 'de başlamıştır.

, NCAA'de ile 2019 yılında şampiyonluk kazanmış ve profesyonel kariyerine 'de başlamıştır. Key, Valencia Basket formasıyla EuroLeague'de 6.3 sayı, 3.5 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları ile dikkat çekmiş ve Yılın En İyi Savunmacısı ödülünü kazanmıştır.

Sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia’nın oyuncusu Braxton Key’i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı lacivertli kulüp, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Valencia Basket forması giyen 2.03 boyundaki 1997 doğumlu Amerikalı forvet ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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BRAXTON KEY KİMDİR?

Braxton Key, Amerika Kolej Ligi’nde 2016-2018 döneminde Alabama Üniversitesi, 2018-2020 döneminde ise Virginia Üniversitesi’nin formalarını giydi. Virginia Üniversitesi ile 2019 NCAA şampiyonluğunu kazanan Key, profesyonel kariyerine 2021-2022 sezonunda NBA G-League takımlarından Delaware Blue Coats formasıyla başladı.

2022 yılı Ocak ayında Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalayan ABD’li oyuncu, 2022 yılının Nisan ayında ise Detroit Pistons’a transfer oldu. 2022-2023 sezonunda Detroit Pistons ve Motor City Cruise takımlarında çift yönlü kontratla oynayan Key, 2023’ün Ocak ayında Delaware Blue Coats’a geri dönerek NBA G-League şampiyonluğunu kazandı.

ABD’li forvet, 2023’ün Nisan ayında Porto Riko takımlarından Vaqueros de Bayamon’a transfer oldu. Key, daha sonra Denver Nuggets ile sözleşme imzalayarak NBA’e geri döndü ve daha sonra ise San Diego Clippers’a transfer oldu.

San Diego Clippers’ta “Yılın En İyi Savunmacısı” seçilen Key, Golden State Warriors’ta forma giymesinin ardından ardından 2025-2026 sezonda Valencia Basket’e transfer oldu.

İlk sezonda EuroLeague’de Final Four oynama başarısı gösteren ABD’li forvet, Valencia Basket formasıyla EuroLeague’de 6.3 sayı, 3.5 ribaunt, 1.1 asist ve 6.6 verimlilik puanı ile dikkatleri üzerinde çekti.