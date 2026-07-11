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Filenin Sultanları Japonya’yı Devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi kapsamında karşılaştığı ev sahibi Japonya’yı 3-1 mağlup etti.

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Eklenme 11.07.2026 - 15:21
Güncellenme 11.07.2026 - 15:37
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2026 FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki üçüncü karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya gelirken karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İlk seti 25-22 kazanan Milli Takımımız, ikinci sette Japonya’ya 25-22 mağlup oldu ve ilk 2 set 1-1 berabere bitti. Üçüncü ve son seti ise 25-22 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

TÜRKİYE’NİN PUANI KAÇ?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu karşılaşmayı kazanmasının ardından puanını 22’ye yükseltirken, Japonya ise 20 puanda kaldı ve sıralamada Filenin Sultanları’nın gerisinde kaldı.

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Milli Takım, bu galibiyetle beraber Milletler Ligi’ndeki 11’inci karşılaşmasında 8’inci galibiyetini alırken, Japonya ise 11’inci karşılaşmasında 4’üncü mağlubiyetini yaşadı.

TÜRKİYE-TAYLAND KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya etabındaki son karşılaşmasında yarın Tayland’la karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Tayland karşılaşması 12 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 09.30’da oynanacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

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