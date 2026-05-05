Fenerbahçe’ye Almanya’dan Süper Yıldız Geliyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayarak sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen ve şampiyonluk özlemini sona erdirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, önemli bir transfer girişiminde bulundu. Sarı-lacivertli kulübün, Borussia Dortmund’da forma giyen Serhou Guirassy’yi transfer etmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

20 GOL ATTI

Fenerbahçe yönetiminin, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla resmi temaslara geçtiği ifade edildi. 30 yaşındaki Gineli golcüyle gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu olduğu belirtilirken, deneyimli forvetin de Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Transfer dosyasının ayrıntılı biçimde hazırlanarak yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından sunulacağı belirtilirken, son kararı ise yeni yönetimin vereceği düşünülüyor. 30 yaşındaki Gineli golcü, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 44 maçta görev alırken 20 gol ve 6 asistle takımına önemli katkı sağladı. Güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu belirtilirken, Borussia Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu öğrenildi.