Teşkilat Dizisine 3 Oyuncu Veda Ediyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen “Teşkilat” dizisinde, yeni sezon hazırlıkları sürerken kadroda önemli değişiklikler yaşanabileceği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre diziden üç oyuncunun ayrılacağı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre dizinin 6. sezonunda yer alan bazı karakterlerin hikâyesinin sezon finaliyle birlikte sona erecek.

Ayrılığı Gündeme Gelen İsimler

İddialara göre dizide “Hilal” karakterine hayat veren Rabia Soytürk, “Cevher Başkan” rolüyle ekranda yer alan Erkan Bektaş ve “Rutkay” karakterini canlandıran Serhat Tulumluer, yeni sezonda projede yer almayacak.

Söz konusu ayrılıkların senaryo akışı kapsamında sezon finaliyle birlikte gerçekleşmesinin planlanıyor.

Sezon Finali Tarihi Yaklaşıyor

“Teşkilat” dizisinin 6. sezon finalinin 7 Haziran Pazar günü yayınlanacak 184. bölümle yapılması bekleniyor. Final bölümünde hikâyenin önemli kırılma noktalarına sahne olacağı ve yeni sezon için senaryoda değişikliklerin gündeme geleceği belirtildi.

Ayrılıklara ilişkin yapımcı veya oyunculardan resmi bir açıklama yapılmış değil.