İçli Köfte Hamuru Nasıl Yapılır? İnce ve Dağılmayan Kıvam İçin Püf Noktaları

İçli köfte, Türk mutfağının sevilen ama biraz dikkat isteyen tariflerinden biridir. Özellikle hamurun doğru hazırlanması, lezzetin en önemli kısmıdır.

Hamur İçin Doğru Malzeme Seçimi Önemli

İçli köfte yaparken ince köftelik bulgur kullanmalısınız. Açık renkli ve ince bulgur, hamurun daha kolay yoğrulmasını sağlar. Hamura az miktarda irmik eklemek, daha esnek ve dayanıklı olmasına yardımcı olur. İrmik aynı zamanda suyu dengeli çeker.

Yoğurma Süreci Çok Önemli

Hamuru yaklaşık 10–15 dakika yoğurmalısınız. Bu sayede hamur iyice özleşir ve kolay şekil alır. Suyu bir anda değil, yavaş yavaş ekleyin. İsterseniz hamurun daha iyi tutması için 1 adet yumurta da ekleyebilirsiniz.

Hamuru yaparken soğuk su kullanmak daha iyi sonuç verir. Bu, bulgurun kontrollü şişmesini sağlar. Yoğurma bittikten sonra hamuru biraz dinlendirin. Böylece şekil vermek daha kolay olur.

İsteğe Bağlı Ek Malzemeler

Bazı tariflerde haşlanmış patates veya az miktarda nişasta eklenir. Bu malzemeler hamuru yumuşatır ve açılırken dağılmasını önler.

Pişirme Yöntemine Göre Hamuru Ayarlayın

Eğer içli köfteyi haşlayacaksanız, hamurun daha sert olması gerekir. Kızartma yapacaksanız biraz daha yumuşak bir hamur tercih edebilirsiniz.

Bu adımlara dikkat ederseniz, içli köfteniz hem kolay şekil alır hem de pişerken dağılmaz.