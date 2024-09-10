1 Ocak 2025 itibariyle Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) devreye girecek. Tüm ticari araçların zorunlu, kişisel araç sahiplerinin ise gönüllü olarak dahil olacağı sistemde, araçlar için de gerekli ekipmanların takılması gerekecek. Türkiye’de araçların akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edilmesi adına başlatılacak sistemde, 8 milyon araç kapsam dahilinde olacak.

Akaryakıt alımı sırasında araçların plakaları personeller tarafından elle girilmeyecek. Sistem tarafından otomatik olarak aktarılacak plakalar ile plakalar üzerinden yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Vergi kaybının önlenmesi gibi pek çok hedefi bulunan yeni sistem, 1 Ocak itibariyle devreye alınacak.

UTTS için Taşıt Tanıma Birimi Fiyatı 1810 TL Oldu

Araçlar için gerekli Taşıt Tanım Birimi (TTB) aracın tanımlanması için gerekli olacak. Bu ekipmanlar ise araç sahipleri tarafından taktırılacak ve 1 adet için fiyatı KDV hariç 1810 TL olarak açıklandı. Yetkili firmalar tarafından yapılacak montaj işlemleri ile UTTS için araçlar hazır hale getirilecek.

Araç sahiplerinin yaptıracağı bu montaj işlemlerinde ödemeler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi www. utts.gov.tr üzerinden yapılacak. Banka hesaplarına aktarılacak ücretler ile doğrudan ödeme devlete aktarılmış olacak. Yetkili firmalar ise yaptıkları anlaşmalar kapsamında bu işlemlerden belirli bir kazanç sağlayacak. 1810 TL’lik ücretler her yıl Yİ-ÜFE oranında arttırılacak.