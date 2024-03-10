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13 Yıl Önce İşlenen Cinayete İlişkin 3 Zanlı Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün, Bolu'da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 3 zanlıyı tutukladı.

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün, Bolu’da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2011’de Mengen ilçesindeki Dorukhan Tüneli yakınlarında işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İstanbul, Kastamonu ve Sivas’ta operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yenice Adliye’sine sevk edilen zanlılardan 3’ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Cinayet

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