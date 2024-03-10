13 Yıl Önce İşlenen Cinayete İlişkin 3 Zanlı Tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünün, Bolu’da 13 yıl önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2011’de Mengen ilçesindeki Dorukhan Tüneli yakınlarında işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda İstanbul, Kastamonu ve Sivas’ta operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yenice Adliye’sine sevk edilen zanlılardan 3’ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Haberler
Yolda Yürüyen Kişinin Kafasına Taşla Vuran Şüpheli Tutuklandı
Anadolu Otoyolu’nda 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü
Yaklaşık 8 bin Kozadan Gelinlik Tasarlandı
Tekirdağ’da 1040 Litre Kaçak Etil Alkol İle 550 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Yükümlü Kadınlar Aldıkları Mesleki Eğitimin Ardından İş Sahibi Olacak
Mahzen-3 Operasyonunda 39 Zanlı Tutuklandı