Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 3. yasama yılına önümüzdeki günlerde başlayacak. Türkiye’de emeklilik sistemi, maaşlar gibi pek çok alanda kritik düzenlemeler yapılacak. Bu nedenle TBMM, tatil sonrasında yakından takip edilecek. Türkiye’deki milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeler için öncelikle meclisin açılması gerekiyor. Peki, meclis ne zaman açılacak?

2024 Meclis Ne Zaman Açılacak?

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı 1 Ekim 2024 itibariyle başlayacak ve meclis açılacak. 30 Temmuz itibariyle başlayan meclis tatili böylece 1 Ekim’de sona ermiş olacak. Bu tarihler arasında tatilde olan milletvekilleri yeni dönemde yeniden meclis çatısı altında bir araya gelecek. Yeni dönemde kritik alalarda alınacak kararlar nedeniyle her gün meclis yakından takip edilecek. Meclisi bekleyen kritik konular şöyle;