Türkiye’de 1 Ocak 2025 resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her gün yılın ilk günü resmi tatil olduğu için kamu kurumu kuruluşlarından özel pek çok iş yerine kadar işletmeler kapatılıyor. Peki, 31 Aralık’ta yarım gün mü çalışılacak? Okullar yarım gün mü açık olacak?

31 Aralık Yarım Gün Tatil mi?

Türkiye’de resmi tatil kapsamında 31 Aralık günü tatil olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle 31 Aralık gününde mesailer tam bir şekilde yapılacaktır. Ancak 1 Ocak günü tatil olduğundan dolayı çoğu özel işletme 31 Aralık gününü yarım gün olarak çalışarak geçirmektedir. Bu nedenle de Türkiye’de genel bir algı olarak 31 günün yarım gün tatil olup olmadığı merak edilmektedir.

Bu konu ile ilgili resmi mevzuatlarda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 31 Aralık 2024 günü tüm mesailer ve resmi kamu kurum ve kuruluşlarında tatil olmayacak ve normal işleyiş devam edecektir. Özel sektörlerin alacağı kararlara göre bu konuda farklı durumlar yaşanabilir.