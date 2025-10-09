4 Milyon Uyuşturucu Hap ve 283 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul’da düzenlenen geniş çaplı narkotik operasyonlarında milyonlarca uyuşturucu hap ve yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ortak çalışmalarda; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ve 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal ham madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise narkotik suçlarla mücadelede emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sayesinde toplum güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı etkili adımlar atıldığına dikkat çekildi.