Perşembe, Ekim 9, 2025

Son Dakika

4 Milyon Uyuşturucu Hap ve 283 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi 20 dakika ago
TBF’den Galatasaray’a 90 Bin Lira Disiplin Cezası 34 dakika ago
KPSS Lisans Sonuçları Yarın Açıklanacak 44 dakika ago
İslam Memiş’ten Altın ve Gümüş Yatırımcılarına “Sert Düşüş” Uyarısı 1 saat ago
Dünya Kupası’nda 9 Ekim Maç Programı Belli Oldu 2 saat ago
Esra Bozabalı, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Altın Madalya Kazandı 2 saat ago
41 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama 2 saat ago
Ümit Millî Takım Litvanya Karşılaşmasını Ücretsiz Oynayacak 3 saat ago
Bulgaristan – Türkiye Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı 4 saat ago
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den Ayrılma Kararı mı Aldı? 4 saat ago

4 Milyon Uyuşturucu Hap ve 283 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul’da düzenlenen dev narkotik operasyonlarında 4 milyondan fazla uyuşturucu hap, yüzlerce kilo metamfetamin ve esrar ele geçirildi; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.
Özge Tekeli
20 dakika önce
0 0
4 Milyon Uyuşturucu Hap ve 283 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul’da düzenlenen geniş çaplı narkotik operasyonlarında milyonlarca uyuşturucu hap ve yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ortak çalışmalarda; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ve 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal ham madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise narkotik suçlarla mücadelede emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sayesinde toplum güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı etkili adımlar atıldığına dikkat çekildi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX