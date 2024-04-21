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64 Bin Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 64 bin sahte parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, Arnavutköy’de bir depoda sahte parfüm bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, 64 bin sahte parfüm, 104 bin 250 etiket ve 39 bin 370 boş kutu ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 64 bin sahte parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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