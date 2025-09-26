93 Bin Dekarlık Tarım Arazisini Sulayacak Dev Projenin İnşaatı Başlıyor

Gaziantep’te tarımsal üretimi destekleyecek büyük bir sulama yatırımı için ilk adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Barak Sulaması inşaatı için sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Proje, Birecik Barajı’ndan alınacak Fırat Nehri sularıyla 93 bin 350 dekarlık tarım alanını buluşturacak.

Toplam maliyeti 3 milyar lira olan Barak Sulaması Projesi, bölge ekonomisine yılda yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlayacak ve 10 bin kişiye istihdam imkânı sunacak. Proje kapsamında 12 bin 910 metre uzunluğunda 6 tahliye kanalı, 285 kilometre kapalı borulu şebeke ve 1.484 adet çeşitli yapılar inşa edilecek.

Bakan Yumaklı, projenin enerji verimliliğine de önem verildiğini belirterek, pompa istasyonlarının enerji ihtiyacını karşılayacak 9,4 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin de inşa edileceğini açıkladı. Bu sayede sulama maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir su yönetimi sağlanması planlanıyor.

Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 2. Kısım olarak da bilinen Barak Sulaması Projesi’nin tamamlanmasıyla bölgedeki tarım alanlarının suya erişimi sağlanacak, üretim kapasitesi artacak ve tarımsal verimlilik yükselecek. Bakan Yumaklı, projenin küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi sorunlarla mücadelede de önemli bir rol oynayacağını belirtti.