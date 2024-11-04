AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün AK Parti milletvekillerinin katılımıyla hazırlanan yeni kanun tekliflerini TBMM’ye sunduklarını duyurdu. TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni yasa teklifi önümüzdeki günlerde meclis gündeminde görüşülerek karara bağlanacak. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Başkan Güler ise düzenlemedeki detayları aktardı. İşte o detaylar.

46 Maddelik Yasa Teklifinde Dikkat Çeken Detaylar

46 maddeden oluşan yasa teklifinde ana gündem ateşli silahların kullanımı, ruhsatsız silah kullanımı ve yetkisi olmadan araçlara çakar takılması gibi durumlar. Daha caydırıcı cezaların kullanımlasını hedefleyen AK Parti heyeti, düzenlemeden bazı detasyları da aktardı. Buna göre ağırlaştırılacak cezalara ek olarak ihlalin tekrar gerçekleşmesi halinde cezalar katlanarak artacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamalarda konuyla ilgili olarak “Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor. Son yıllarda ülkemizde şiddet olaylarında ruhsatsız silah kullanımının gösterdiği artışla yola çıkarak suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacı ile ruhsatsız silah kullananlara yönelik uygulanacak müeyyideyi artırıyoruz. Düzenlemenin önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte kuru sıkı silahlarda değişiklik yaparak öldürmeye ateşli silaha dönüştürenlere daha ağır ceza verilmesine yönelik değişiklikleri öneriyoruz.” denildi.

Çakarlı Araç Cezasına Rekor Seviyede Zam!

Yeni düzenlemede çakar ihlalleri için uygulanan 6439 TL’lik cezanın 96 bin TL’ye çıkarılacağı ifade edildi. Üstelik tekrarı halinde araç sahiplerine verilecek ceza 96 bin TL yerine 192 bin TL olacak. Araç sürücülerinin belgelerine el konulması ve araçların geçici olarak trafikten men edilmesi de yine gündemde.