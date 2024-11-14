AK Parti’nin kurucularından birisi olan Hüseyin Çelik, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. AK Parti’nin kayyum atamalarına yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Hüseyin Çelik’in programdaki diktatör benzetmeleri büyük tepki çekti. Bu gündem sonrasında açıklamaları bilmeyen milyonlarca kişi Hüseyin Çelik Atatürk için ne dedi araştırmasına başladı.

Hüseyin Çelik Atatürk İçin Ne Dedi?

Hüseyin Çelik Atatürk için “Atatürk ve İsmet Paşa partili cumhurbaşkanı değil miydi?’ diyorlar. Biz bunu yıllardır eleştirmedik mi? Atatürk’ün de partili cumhurbaşkanı olması akla ziyan bir şeydi. İsmet Paşa’nın da öyleydi. Doğru değildi. Sizinki de doğru değil. Bizimkiler Atatürk’ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı ‘Bunlar diktatör’ demedik mi? Bunu yapmayın” dedi.

Bu sözler programda sert bir tartışmanın yaşanmasına neden olurken programın moderatörü Kürşad Oğuz araya girdi.

Bu sözlere yönelik bir eleştiri de 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Özgündüz mesajıyla program moderatörü ve konuklara tepki gösterirken milyonlarca vatandaş da Mustafa Kemal Atatürk’e diktatör benzetmesi yapan Hüseyin Çelik’e yönelik ağır sözler söyledi.