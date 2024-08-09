Türkiye’de hızlı tren çalışmaları birden fazla noktada sürüyor. Bu projeler arasında en çok beklenen ise Ankara İzmir hattındaki çalışma oldu. İki şehir arasındaki ulaşımı 3.5 saate düşürecek olan hızlı tren, ulaşımda en çok tercih edilen seçeneklerden birisi olacak. 90 milyon tona kadar yük ve 13,3 milyon yolcuyu yıl içerisinde taşıması planlanan ve buna göre çalışmaların yürütüldüğü Ankara İzmir hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor.

Ankara İzmir Hızlı Tren Hat Uzunluğu

Ankara İzmir hızlı tren hat uzunluğu 624 kilometre. İki şehir arasında karayolu mesafesi 824 kilometre olurken hızlı tren projesinde tercih edilen güzergah ile 200 kilometrelik bir tasarruf da sağlanmış olacak. Böylece iki il arasındaki seyahat süresi hızlı tren ile 3 saat 30 dakika olacak. Karayolu ile 14 saat süren yolculuk hızlı tren ile 3 saat 30 dakikada sağlanacak.

Ankara İzmir Hızlı Tren Ne Zaman Açılacak?

Ankara İzmir hızlı tren hattı bölüm bölüm açılacak ve ilk etabı 2026’da kullanıma sunulacak. Projenin tamamı ise 2027 yılında tamamlanacak. Mevcut çalışmalardaki planlamalar bu şekilde olsa da aksaklıklar ya da yeni planlamalar nedeniyle tarihlerde değişiklikler yaşanabilir.

Ankara İzmir Hızlı Tren Hangi İllerden Geçecek?

Ankara ile İzmir arasındaki ulaşıma dikkat çekilse de bu iki nokta arasında pek çok güzergah ve il de bu imkandan yararlanmış olacak. 10 istasyona sahip olacak Ankara İzmir hızlı trenin geçeceği yerler ve istasyon isimleri şöyle;