Askerlik 3 Aya Düşüyor İddialarına MSB’den Resmi Açıklama Geldi!

Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde yer alan “askerlik 3 aya düşüyor” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle 2025 celp dönemlerinde silah altına alınmayı bekleyen yükümlüler, askerlik süresinin yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) geldi.

MSB: Askerlik Süresinde Herhangi Bir Değişiklik Yok

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine dair ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. MSB yetkilileri, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen sürelerin halen geçerli olduğunu vurguladı. Buna göre;

Zorunlu askerlik hizmeti kapsamında erbaş ve erler için hizmet süresi 6 ay olarak uygulanmaya devam ediyor.

Yedek subay ve yedek astsubayların askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca, erbaş ve erlerden istekli olanlar, ilgili komutanlıkların uygun görmesi ve olumlu değerlendirmesiyle askerlik hizmetlerine ek 6 ay daha devam edebiliyor.

Mevcut askerlik sistemi, 2019 yılında yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile yeniden şekillendirilmişti. Bu düzenleme ile birlikte askerlik süresi tüm er ve erbaşlar için 12 aydan 6 aya indirilmiş, bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale getirilmişti. Bedelli askerlik hizmeti, halen 1 ay temel eğitim olarak uygulanıyor.