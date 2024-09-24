Birleşmiş Milletler’de yapılan açıklamalarda önemli bir gelişmeye yer verildi. Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi’nde açıklama Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan geldi. Ülkede yapılan görüşmeler sonrasında Bektaşi Devleti için adım atılacağını duyuran Başbaşkan’ın açıklamaları tüm dünyada geniş bir yer buldu. Bu gelişme yeni bir devletin kurulacağı için dikkat çekerken açıklamalarda Bektaşi Devleti ile ilgili detaylara da yer verildi.

Bektaşi Devleti Nerede Kurulacak?

Bektaşi Devleti, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulacak. Tamamen egemen ve bağımsız bir B Bektaşi Devleti’ni kurmayı hedefleyen ülke, bunun için gerekli tüm yasal düzenlemeleri bir an önce yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Bektaşi Devleti Neden Kuruluyor?

Arnavutluk küçük bir yüzölçümüne sahip bir ülke. Ülkenin başkentinde kurulacak Bektaşi Devleti’nin barış içerisinde bir yönetimi hedefleyeceği bu konuda mesajlar vereceği ifade edildi. Ancak devletin kurulmasında etkili olan kararların neler olduğu resmi olarak duyurulmadı. Rama yaptığı açıklamada “Arnavutlar, insanlığa olan sevgiyi somutlaştıran Rahibe Teresa’yı da dünyaya sunmuş olmaktan gurur duymaktadır. Kendisi bize, hepimiz büyük şeyler başaramasak da, büyük bir aşkla küçük şeyler başarabileceğimizi öğretmiştir. Bektaşi tarikatını, başkentimiz Tiran’da ılımlılık, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşamın yeni merkezi olacak egemen bir devlete dönüştürme planımıza ilham kaynağı olan şey de budur” diyerek yeni gelişmeyi duyurdu.

Bu kapsamda ise Bektaşi Devleti, Bektaşi tarikatının resmiyet kazanmış bir hali olacak.