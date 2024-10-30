Çocukları askere giden ailelere yönelik yeni destek paketi ile ailelere 1600 TL’lik ödemeler yapılıyor. İki ayda bir yapılan 1600 TL’lik ödemeler ile aylık 800 TL maddi destek sağlanıyor. yeni celp tarihi öncesinde yeniden gündeme gelen asker yardımı için detaylar netlik kazandı.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Şartları Neler?

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı adı altında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde sosyal yardım başvurusunda bulunan aileler değerlendirmeye alınıyor. Bu nedenle nakdi destek ödemelerinden yararlanmak isteyen ailelerin bu konuda bşavuruda bulunması gerekiyor. Askere gidecek ya da asker olan aile üyeleri için başvuru yapılması sonrasında ailenin ekonomik durumu değerlendirmeye alınıyor.

Başvurularda askere giden vatandaş evliyse eşi tarafından, evli değilse anne ve babası tarafından başvuru yapılabiliyor. Şartları sağlayan aileler için ise askerlik süreci boyunca 2 ayda 1 ödeme yapılacak şekilde 1600 TL’lik ödemeler yapılabiliyor.

Asker Yardımı Şartları Neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muhtaç asker ailesi yardımı programı kapsamında ödemeler için maksimum ödeme süresi 12 ay olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda 12 ay boyunca destekten yararlanan ailelere toplamda 9600 TL’lik destek veriliyor. Başvuru şartları ise oldukça basit. T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden başvuru yapılması yeterli. Başvurularda ekonomik duruma bakılarak başvurular değerlendiriliyor.