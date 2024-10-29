Audi’nin popüler modeli Audi RS Q8 için 2025 versiyon çalışmaları tamamlandı. “Şimdiye kadarki en güçlü benzinli RS modeli” olarak tanıtımı yapılan yeni modelde performans ön plana çıktı. Performans SUV modeli olarak geliştirilen Audi RS Q8’de güç artarken güvenlik de ihmal edilmemiş durumda.

Audi RS Q8 Özellikleri

2025 model Audi RS Q8’de 631 beygir gücü bulunuyor. R8 ve RS 6 Avant versiyonlarına göre motor gücünde ciddi iyileştirme yapan Audi, yeni modelin önceki tüm versiyonlara fark atmasını sağladı. Çift turbolu 4.0 litrelik V8 motorun kullanıldığı aracın tork gücü ise 850. Dört teker çekiş gücü, 8 ileri otomatik şanzımanı ile hız sınırlarını zorlayacak Audi RS Q8, sadece 3,4 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 305 km/s olarak açıklandı.

Audi RS Q8’de öne çıkan diğer özellikler şöyle;