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Depremlerden Etkilenen Hatay’da Oy Kullanılacak Okullar Seçime Hazır

Hatay'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Hatay’da, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.
Görevlilerce vatandaşların oylarını kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu ve kabinler hazır hale getirildi.
Öte yandan, kentte depremlerde hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.
Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde bazı seçmenler yıkılan okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen yerlerde 2’si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.
İl genelinde 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy verecek.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Seçim

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