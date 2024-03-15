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Devlet Desteklerinden Yararlanan Besici, Hayvan Sayısını 12’ye Katladı

Genç Çiftçi projesi kapsamında 8 yıl önce 5 büyükbaşla hayvancılığa başlayan besici Bilal Zincirkıran, besi sayısını 60'a çıkardı

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 8 yıl önce devlet desteklerinden faydalanarak 5 büyükbaş hayvan yetiştirmeye başlayan Bilal Zincirkıran, hayvan sayısını 60’a çıkardı.

Eşi Nebihe ile 2016 yılında Genç Çiftçi projesi desteklerinden faydalanan 41 yaşındaki Bilal Zincirkıran, aldığı 5 ineğin sütünü satmaya başladı.

2019 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldıkları ahır desteğiyle besi çiftliği kuran Zincirkıran, hayvan sayısını artırdı.
Genç Çiftçi projesi ile DAP desteklerini verimli şekilde kullanan Zincirkıran, 2016 yılında 5 olan büyükbaş hayvan sayısını bu yıl itibarıyla 60’a çıkardı.

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Genç Çiftçi projesi kapsamında 8 yıl önce 5 büyükbaşla hayvancılığa başlayan besici Bilal Zincirkıran, besi sayısını 60'a çıkardı

Battalgazi ilçesinde besicilik yapan Bilal Zincirkıran, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır hayvancılık yaptığını söyledi.
Eşiyle daha önce başkasının besi çiftliğinde çalıştıklarını vurgulayan Zincirkıran, şöyle konuştu:
“5 büyükbaş hayvanla başladık. Arsa vardı ama besi yoktu, sonrasında buraya ilk etapta ahır yaparak, beslediğimiz ineklerin sütünü satmaya başladık. Kapı kapı gezerek, sütü kendim pazarladım. Genç Çiftçi Projesi’nden yararlandım, bize 5 dişi büyükbaş hayvan verdiler, bunlardan 4’ü iki defa doğum yaptı. Hayvan sayıları artmaya başlayınca daha da gayretlendim.”

DAP desteğiyle 50 büyükbaş kapasiteli açık besi inşa ettiğini anlatan Zincirkıran, “Proje desteğiyle 297 bin liraya burayı mal ettik. Yarısını devlet verdi, bu imkanı bize sağladı. Kiraladığım tarlalar var, 50 dönüm yoncayla 50 dönüm de silajlık mısır ekiyorum. Açıkçası bu işin temelini biz yaptık, çelik çatısını da devlet yaptı. En az 250 başlık bir besi çiftliği kurmayı amaçlıyorum.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da tarım ve hayvancılıkta üretimi arttırmak için Bakanlıkça çeşitli programlar yürütüldüğünü bunlardan bir tanesinin de Genç Çiftçi projesi olduğunu hatırlattı.

Nebihe ve Bilal Zincirkıran çiftinin, Genç Çiftçi projesinden faydalanarak hayvan sayısını arttırdığını aktaran Akar, “5 büyükbaşla başladılar, şu an 60 hayvanla devam ediyorlar. Bakanlığımızın hayvansal ve bitkisel üretimde, seracılıkta, tıbbi ve aromatik bitkilerde bir çok proje uygulandı, başarılı sonuçlar alındı. Bakanlığımızın 52 kalemde destek ve programları var, en önemlilerinden birisi Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı.” ifadelerini kullandı.

Bakanlıkça yürütülen “Uzman Eller Projesi” kapsamında tarım, hayvancılık, ormancılık, su ürünleri, gıda konularında yatırım yapanlara destek verildiğine işaret eden Akar, “Fakülte ve yüksek okullardan eğitim almış, lise ve dengi okullardan eğitim almış kişilere geçen yıl 250 bin lira, bu yıl ise bu limitin çok üst seviyelerine arttırarak yüzde yüz hibe desteği verdik. Tarımsal faaliyette bulunmak isteyen veya sektöre girmek isteyenler mutlaka müdürlüklerimize ulaşarak, detaylı bilgi almalarını istiyoruz. Uzman Eller projesine 2022-2023 için toplam 16 başvuru aldık ve hepsini destekleyerek 5 milyon lira destek verdik. Uzman Eller projesine başvurular mayıs ayında başlayacak.” diye konuştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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