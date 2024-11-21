Türkiye’nin tüm dünyada konuşulmasına neden olan Discord olayıyla ilgili somut bir adım atılmadı. Discord’a getirilen erişim yasağı devam ediyor. Kullanıcılar ise ciddi bir mağduriyet yaşarken uygulamayı kullanan ve işlerini bu uygulama üzerinden yürüten milyonlarca kişi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle de Discord ne zaman açılacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Discord Ne Zaman Kapatılmıştı?

Discord 5 Ekim 2024 tarihinde kapatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kapatılmasına karar verilen Discord’da uygulama üzerinden yapılan suç teşkil eden işlemlere karşı da soruşturma başlatılmıştı. HAHA rumuzlu kullanıcının küçük yaştaki çocuklara yönelik yaptığı suç unsurları nedeniyle Discord da kapatılmıştı.

Discord Ne Zaman Açılacak?

Kapatma ve başlatılan soruşturma sonrasında Discord’un normal bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak Discord için henüz somut bir adım atılmadı. Bu nedenle de Discord’un ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmış değil. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Discord ile yapılacak görüşmeler neticesinde uygulama Türkiye’de yeniden açılabilir.

Discord’un açılması için Türkiye’deki yargı sürecinin de sona ermesi gerekiyor. Ardından mahkeme tarafından verilecek karar ile yasak engeli kaldırılabilir.

Discord Ne Zaman Türkiye’ye Geldi?

2015 yılı itibariyle Discord kullanıma sunuldu ve Türkiye’ye geldi. Türkiye’de dünya ile eş zamanlı olarak kullanılabilecek Discord, böylece geniş bir kullanıcı kitlesine de ulaşmayı başarmıştı. Discord indir bağlantılarının kısa süre içerisinde mobil ve farklı masaüstü işletim sistemlerinde de kullanıma sunulması, Discord’un kullanılmasını yaygın hale getirdi.

Discord zararları bulunmasa da uygulamanın kötü amaçlar için kullanılması, Discord’un engellenmesine yol açtı. Discord’un Türkiye’deki süreciyle ilgili soruşturma devam ediyor.