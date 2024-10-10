Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonucunda bazı firmaların domuz eti kullandığı açıklandı. Köfteci Yusuf ve Saydamlar Catering dışında domuz eti kullanımına yönelik bir itiraz gelmezken vatandaşlar domuz etinin neden kullanıldığını ve saklandığını merak etmeye başladı. Bu konuda en çok soru işareti oluşturan durum ise fiyatlar. Domuz eti dana etinden pahalı mı ucuz mu? İşte merak edilen o detaylar…

Türkiye’de Domuz Üretimi Yasal

Türkiye’de domuz üretimi için çiftlik açmak ve üretim yapmak yasal. Daha önce de Türkiye’de gündeme gelen konuyla ilgili o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkedeki yabancıların tercih ettiğini ve bu nedenle kimse için böyle bir yasaklama yapılmadığını belirtmişti. Bu açıklamalar sonrasında domuz üretimi yapan çiftlerin varlığı ve isteyenlerin bu çiftliklerden et alabileceği ortaya çıkmıştı. Ancak gündeme gelen son ihmallerde ise üreticilerin dana eti diyerek domuz etini de ete karıştırdığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın raporlarıyla ortaya çıkarılan bu durum domuz eti kullanımının yaygın olduğunu da gösterdi.

Domuz Eti Dana Etinden Pahalı Mı Ucuz Mu?

Türkiye’de 1963 yılından beri İzmir’de domuz yetiştiriciliği ve domuz eti satan Gourmet Pork şirketinin ithalat sorumlusu Halit Özbahçıvan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre yetiştirilen domuz etlerinin kilogram fiyatı 350 TL ile 400 TL arasında. Dana eti ise 300 TL ile 350 TL arasında değişen fiyatlar ile satılıyor. Bu nedenle firmaların domuz eti satın alarak üretimde kullanmasının ekonomik ve akılcı bir yol olmadığını söyleyen Özbahçıvan farklı bir tehlikeye dikkat çekti.

Özbahçıvan “Ucuz olması için çiftliklerde yetiştirilen domuzların etlerini kullanmaları anlamsız olur. Hem böyle bir fiyat skalası varken hiçbir şirket bu riske girmez. Onların kullandığı sağlıklı olan çiftlik domuzları değil, yasalara aykırı şekilde avlanan ve ticareti yapılan yaban domuzları” diyerek yakalana yaban domuzlarına dikkat çekti. Bu ürünlerde ciddi parazit riskinin de olduğunu aktaran Özbahçıvan, ucuz yollarla temin edilen bu domuzların etlere karıştırıldığını ifade etti.