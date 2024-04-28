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Edirne’de Evinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Keşan’a bağlı Siğilli köyünde uyuşturucu şüphelisinin evinde arama yaptı.

Aramada, saksılar içinde yetiştirilen 196 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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