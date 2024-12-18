Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ile Method Research Company tarafından gerçekleştirilen “Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması” sonuçları açıklandı. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Salonu’nda, araştırma sonucunun açıklanması için basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, küresel ve ulusal düzeyde yaşanan siyasi, ekonomik krizler ve doğal afetlerin, yoğun bir stres birikimine yol açtığını söyledi.

Toplumsal Durum Şiddeti Arttırıyor

Bu durumun kadına yönelik şiddet gibi toplumsal sorunların artışına da zemin hazırladığını vurgulayan Kaynak, erkeklerin bu süreçlerden nasıl etkilendiğine dair yeterince çalışma yapılmadığını belirtti.

Prof. Dr. Kaynak, “Kadınlarla ilgili çok sayıda araştırma ve çalışma yürütülmesine rağmen, erkeklerin travmalar karşısında yaşadığı kayıplar genellikle göz ardı ediliyor. Özellikle deprem gibi kitlesel travmalarda, erkeklerin aileyi koruma ve geçindirme gibi temel rollerini yerine getirememesi, daha derin psikolojik kayıplara neden olabiliyor. Erkekler, toplumsal rollerini kaybettiklerinde bu kaybı kaba güçle telafi etmeye eğilim gösterebiliyor. Bu araştırma, Türkiye’deki erkeklerin durumunu anlamak, yaşadıkları stres ve mutluluk kaynaklarını belirlemek için bir harita niteliğinde.” dedi.

Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah ise araştırmanın erkeklerin temizlik, sağlık, aile değerleri ve ilişkiler konusundaki alışkanlıklarına ışık tuttuğunu dile getirdi.

Berişah, katılımcıların yüzde 60’ının evli, yüzde 40’ının bekar olduğunu, yüzde 32’sinin yüksek eğitim, yüzde 45’inin orta eğitim, yüzde 23’ünün de düşük eğitim seviyesinde olduğunu söyledi.

İşte Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması sonuçları

7 bölgeden 22 şehirde 761 erkekle yüz yüze görüşülerek yapılan “Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması”, temizlik ve hijyen, bedensel sağlık, psikoloji, cinsel hayat, evlilik ve aile değerlerine bakış konularında sonuçlar ortaya koydu.