Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım Oyunu Tuzla’da Kullandı

Eşi Semiha Yıldırım ile Tuzla’da kendi adını taşıyan ilkokula gelen Binali Yıldırım oy kullanacağı “1028” numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı.

Görevlilere kimliğini ibraz eden Yıldırım, kabine geçip oyunu kullandı.

Yıldırım ve eşi “hayırlı olsun” dileklerinde bulunarak, zarflarını sandığa attı.

Yıldırım çiftine oy kullanırken torunları Sena (18), Ali (12), Erhan (6) ve Bahadır Yıldırım (5) da eşlik etti.

Sena Yıldırım ise ilk defa oyunu kullandı.

Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı konuşmada, bugün Türkiye’nin her tarafında Mahalli İdareler Seçimi yapıldığını söyledi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, “Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclis üyeleri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri velhasıl yerel yönetimlerin bütün görevlileri gelecek 5 yıl için seçiliyor. Biz de vatandaşlık görevimizi burada, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde yerine getirdik, oyumuzu kullandık. İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olur inşallah.” dedi.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.