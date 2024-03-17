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Ev Eşyası Taşıyan Bir Tırda Tabanca Parçaları Ele Geçirildi

Karaman'da ev eşyası taşıyan bir tırda tabanca parçaları ele geçirildi.

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Karaman’da bir tırda ev eşyalarının arasına gizlenmiş 2 bin tabanca parçası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlanma ve silah kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışma kapsamında bir tırda tabanca parçaları taşındığını belirledi.
Ekipler, ev eşyası taşıyan tırı kent merkezinde durdurdu.
Tırda yapılan aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş çuvalların içerisinde tabanca yapımında kullanılan bin fişek yatağı ve bin namlu mekanizması ele geçirildi.
Ekipler, sürücü Ö.T’yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Karaman

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