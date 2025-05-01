Yeni Evleneceklere İndirim Kampanyasında Evlilik İndirim Kodu Nasıl Alınır?

Türkiye’de yeni evleneceklere indirim kampanyası başladı. Peki evlilik indirim kodu nasıl alınır? Evlilik indirim kodu hangi markalarda geçerli? İşte detaylar.

Türkiye’de evlenecek çiftler için ekonomik desteğin yanı sıra yeni bir kampanya daha başlatıldı. Yeni Evleneceklere İndirim Kampanyası 2025 adıyla duyurusu yapılan yeni kampanya, resmiyet kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi sonrasında arka arkaya duyurduğu kampanya ve desteklere bir yenisi daha eklendi.

Yeni evlenecek çiftler, yapacakları alışverişlerde devlet desteğinin yanı sıra markalardan özel indirimler alacak. Böylece evlilik öncesindeki masraflar da düşürülecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda çiftlerin e-devlet üzerinden alacakları evlilik indirim kodu ile alışverişlerini yapabileceği belirtildi. Bu açıklama sonrasında ise Türkiye genelindeki milyonlarca çift, evlilik hazırlıkları için evlilik indirim kodu nasıl alınır sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

Evlilik İndirim Kodu ile İndirim Yapılacak

Kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin e-devlet üzerinden sunulan hizmeti kullanarak evlilik indirim kodunu alması gerekiyor. Başlangıç aşamasında 20 markanın katıldığı kampanyada, kodun bu markalardan yapılacak alışverişler sırasında verilmesi yeterli olacak. Markadan markaya ve üründen ürüne indirim oranları değişiklik gösterirken en az yüzde 5 en fazla ise yüzde 35 oranında indirimden yararlanabileceği belirtildi.

Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan çiftlerin de faydalanabileceği bu kampanyada markaların ilerleyen dönemlerde daha cazip kampanyalar düzenlemesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Protokolle 20 firmamız evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Başlattığımız kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum. “Aile bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır.” dedi.

Evlilik İndirim Kodu Nasıl Alınır?

Evlenecek çiftlerin bu kampanyadan yararlanması için Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında yer alması gerekiyor. Başvuru sonrasında durumu Nikah Onayı Bekleniyor aşamasına geçildiğinde evlilik indirim kodu da tanımlanıyor. E devletteki başvuru ekranından Nikah Onayı Bekleniyor ibaresinin yazmasını bekleyecek çiftler, bu onay geldikten sonra ekranda yer alacak kodu kullanabilecek. Durumu takip etmek için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu linkindeki hizmetten yararlanabilirsiniz.

Evlilik İndirim Kodu Kaç Ay Geçerli?

Açıklamalara göre kod oluşturulduktan sonra 6 ay içerisinde kullanılmalı. 6 ay geçerliliği bulunan kodlar kullanılmadığı takdirde geçersiz olacak. Ayrıca kodun her markada 1 kez kullanımına izin veriliyor. Çiftlerin bu nedenle markalardan alacakları ürünleri tek seferde alması gerekiyor.

Evlilik İndirim Kodu Hangi Markalarda Geçerli?

İndirim kodunu alan çiftler, bu kodun geçerli olduğu markalardan alışveriş yapabilecek. Şu anda 20 markanın yer aldığı kampanyada yer alan firmalar şöyle;